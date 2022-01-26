翁馨儀20歲帶球嫁張菲次子張少懷，結婚至今8年育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，時常透過社群平台分享日常。近日她自爆在家只穿內褲，結果門被婆婆無預警打開，場面瞬間變得很尷尬。

翁馨儀日前在IG發文：「誰跟我一樣會買睡衣，但最後在家還是都只穿內褲？」她回憶剛結婚時，某天婆婆來家裡拜訪，老公張少懷竟然沒先打招呼，直接把門打開請婆婆入座，讓翁馨儀嚇到忍不住哀嚎：「啊！不就好險是女生，但還是害我尷尬到坐在沙發拿著枕頭蓋著不敢動。」

不過，即便遇過這種尷尬爆炸的事情，翁馨儀還是堅持原本的習慣，「畢竟～在家只穿內褲實在太舒服了。」釣出部份認同的女網友留言：「在家只穿內褲最舒服」、「夏天在家下身只穿著內褲真的很舒適」、「在家就是一件大T配內褲」。

翁馨儀婚前是新生代演員，因合作電視劇認識同檔演員張少懷，進而種下愛苗，2013年奉女成婚，從此之後便減少演藝活動，改為接業配和上節目通告。她曾在直播吐露不愛被冠上「張菲媳婦」的心聲，因為自己也是有名字的人；至於被酸「為了錢未婚懷孕的小女生」，翁馨儀深感不滿，強調娘家沒有窮到要為錢結婚，結婚8年來也沒拿過丈夫的零用錢。