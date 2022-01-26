北京冬奧會即將在下周2月4日大年初四開幕，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）在例行新聞發布會中表示，台灣民眾共襄盛舉，不僅有運動員參賽，也有人參加聖火傳遞、參與義工服務，兩岸的音樂人也聯手創作歌曲。

朱鳳蓮表示，據瞭解，中華台北代表團一行17人已註冊報名參加北京冬奧會。其中有4名運動員獲得速度滑冰、高山滑雪、雪橇三個項目參賽資格，另有1名運動員獲遞補資格。希望兩岸體育健兒弘揚奧林匹克精神，頑強拼搏，共創佳績。

此外，2月2日至4日將舉行北京冬奧會聖火傳遞。朱鳳蓮表示，屆時將有5名台胞參與火炬傳遞；在志願者服務方面，30多名在北京高校（大專院校）就讀的台生已作為賽會志願者投入奧運服務工作。

朱鳳蓮表示，值得一提的是，台胞除了在北京直接參與冬奧盛會，還在各地以不同形式表達迎接冬奧的喜悅和參與冬奧的熱情。一是兩岸音樂人共同創作迎冬奧歌曲。由兩岸台胞民間交流促進會指導，《海峽兩岸》雜誌社、華流音樂集團等聯合主辦海峽兩岸「迎冬奧 拼未來」華流音樂大碟徵集活動，向兩岸青年音樂人徵集原創作品，獲得積極響應。

朱鳳蓮表示，由知名音樂人方文山、黃綺珊參與創作的活動首推歌曲《我在北京等你》昨天正式發佈，充分展現兩岸同胞喜迎北京冬奧會的風采。徵集活動持續到3月13日，將舉行「冬奧大碟」黑膠紀念大碟發佈會暨頒獎儀式，精選優秀作品製成紀念大碟，匯聚兩岸青年音樂人攜手築夢的經典篇章。

朱鳳蓮表示，大陸各地台青、台生踴躍參加迎冬奧活動。大陸全國台聯第28屆台胞青年冬令營1月24日在北京開營，在大陸25個省區市及台灣和港澳地區設立分營，有千餘人次台灣青年將通過線上線下方式參與，體驗北京冬奧會、感受大陸發展脈搏。

朱鳳蓮表示，北京大學舉行2022年兩岸大學生「冰雪嘉年華」系列活動，在京8所高校近50位台灣學生歡樂體驗滑雪、賽冰車、室外冰壺等冰上項目。湖北省台辦舉辦「台青台生迎冬奧·虎虎生威賀新春」系列活動，40多位在湖北過年的台生台青一起打冰球、剪窗花、寫春聯，開展生態農場年夜飯、圍爐慶團圓、荊楚文化參訪等活動。

廣東省台辦舉辦「粵台學子中華情」迎冬奧文化交流活動暨冰雪運動進校園活動，傳播冬奧知識，傳承奧運理念，助力兩岸同胞共享簡約、安全、精彩的冬奧盛會。參與活動的台灣學生都很興奮，表示在台灣很少接觸冰雪運動，希望把北京冬奧會的盛況和參與兩岸體育交流的心得，分享給更多的台灣同胞。