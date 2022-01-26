雜誌編輯確診眾星慌！ 侯友宜曝40人匡列檢查結果

台北市男房仲（案18375）曾帶一名雜誌編輯去看房，導致雜誌編輯（案18518）也染疫，台北市副市長黃珊珊今指出，雜誌編輯有非常多的足跡，已經匡列100多人，今天會有採檢結果，但黃也指出，個案1月14日看房、1月24日確診，正常應該是5到7天就會發病，「也許有別的感染源」。

黃珊珊表示，個案是房仲的客戶，工作是雜誌編輯，有非常多的足跡，過程有造成另外人的傳染，這圈除了那3口，多了3個人。

黃珊珊指出，18518足跡大部分坐捷運，台北市區就有3、4個區，有萬華區、信義區等，都在匡列，已經匡列100多人，今天會有採檢結果，目前就是擴大匡列，用餐地方前後時間就會匡列。

談到個案看房時間，黃珊珊指出，看房時間蠻早的，不是最近，「我們也覺得這個案例很奇怪」奇怪的原因是，他們看房的時間1月14日，可是到現在才發病。

黃珊珊表示，今天早上討論也發現這不太對，那天感染不應到1月24日才確診，「正常應該是5到7天就會發病，也在懷疑說這是不是傳染的時間，是不是後面有其他傳染時間，雖然客觀是這樣，我們還是會比較謹慎，不當成是唯一的傳染時間，也許還有別的感染源。」

黃珊珊也說，案18518其實很早就有點症狀，但他以為是感冒，醫生還說可能是胃食道逆流，他一直都在看醫生，可是沒有想到去採檢。

黃珊珊強調，還是要呼籲大家，有症狀先採檢，有時候醫生判斷，當時狀況還沒有那麼警覺，現在開始大家要警覺，只要有一點點不舒服，就麻煩先買家用快篩劑，不然他從1月14日有接觸之後，中間不舒服去看醫生，到24日才確診，這中間可能已經活動非常久。