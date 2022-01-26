新北市警察局公開銷毀毒品過程。（新北市刑警大隊提供）

新北市警察局公開銷毀毒品過程。（新北市刑警大隊提供）

新北市警察局查緝毒品不遺餘力，昨（25）日將去年上半年裁處沒入的第3、4級毒品送至新店垃圾焚化廠銷燬，透過公開毒品銷毀，重申全力打擊毒品絕不鬆懈的信念，展現新北警緝毒護台的決心。

警方表示，本次銷燬毒品總重達40.6公斤，約可供15萬人次吸食，由於銷燬毒品市價不斐，新北警出動霹靂小組在內等20多名警員，荷槍實彈全程戒備，不敢大意。

據統計，新北警去年共查獲施用第3、4級毒品946人，其中18至30歲人數計有471人，占49.79％，顯示接觸第3、4級毒品年齡層仍為年輕族群居多。近年來毒販為躲避警方查緝並吸引青少年施用，不斷翻新外包裝及成分，本次銷燬除了K他命、FM2等傳統毒品外，也不乏新興的甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）等卡西酮類咖啡包。

新北市警察局長黃宗仁表示，銷燬毒品工作不在於重量多寡，而是希望讓民眾了解市府打擊毒品犯罪的決心，同時強調毒品防制工作沒有假期，新北市也將持續貫徹毒品零容忍的目標，同時警察局也會結合衛生、教育、社會局處資源以及家庭關懷等共同來努力，才能讓青少年遠離毒品，打造安居樂業環境。

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