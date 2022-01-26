全台百貨通路市占第一的家電通路商集雅社(2937)高雄「SKM Park」店26日改裝開幕，集雅社表示，「SKM Park」為新光三越首座Outlet商場，未來集雅社也將於此提供消費者一站式購足生活所需，藉此提升消費者購物意願，強化營運動能。

隨著5G、AI、IoT的發展與基礎建設越來越成熟、內需市場持續擴大，遠端操控、專業AI智能控制家電商品已是現在家電主流；根據《2021高端家電市場白皮書》顯示，2021年以來，家電行業向高端化轉型趨勢持續，高端產品占比不斷提升。

集雅社副總經理蘇在基表示，智慧家庭商機成為消費性電子大廠兵家必爭之地，更在市場上掀起一波換購潮，許多業者多會將旗下產品整合，並搭配寬敞、舒適的陳列空間讓消費者進行沉浸式體驗，希冀藉此擴張市占。

搶攻過年商機，集雅社高雄「SKM Park」店26日改裝開幕，公司對過年檔期也充滿信心，為了讓更多民眾體驗更多智慧家電便利性，集雅社也持續透過智慧生活體驗活動，讓消費者對於相關智能產品有進一步的了解。即日起至2月28日凡至集雅社高雄「SKM Park」店消費，即享有滿5000送1000元折價券的活動，除了要給民眾好康外，希望能藉此在農曆年期間迎來一波智慧商機。

集雅社表示，積極拓展通路是公司重要的策略之一，「SKM Park」為新光三越首座Outlet商場，未來集雅社也將於此提供消費者一站式購足生活所需，並致力提供顧客專業的服務與全方位的體驗，希冀藉此提升消費者購物意願，強化營運動能。

集雅社2021年合併營收為4.27億元，年增26.49%，累計2021年合併營收為31.91億元，年增10.57%。