苗栗縣政府111學年度首度推動高中雙聯制，繼上周大同高中與加拿大大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局簽署合作，建台高中25日由校長彭文彬代表，和美國緬因州中央中學，簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄，縣長徐耀昌等人到場共同見證。

苗栗縣府教育處學務管理科長徐建男說，今年是苗栗第一次推高中國際文憑課程，預計8月1日新學年度開始，參與國際課程的學生，3年期間每周上4至5小時的線上課程，並一個月赴美、加參加暑期課程後，畢業之後就能取得本校跟合作國際學校的畢業證書。

他表示，國際課程涵蓋科學、數學、社會和語言等科目，只要滿15人即可開班，一個班級人數最高上限是25到28人，不過因為採全英文授課，所以報名的學生得通過全民英檢中級才行。

教育處長邱廷岳提到，為了鼓勵學生參加，縣府估算每位學生3年學費，包括課程、跨海實習約58萬元，縣府將提供一半補助，等於每個學生每學年度補助8萬元。

建台高中學務主任湯富美說，校方長年重視英文推廣，鼓勵學生考取英語檢定，還有必修的英文話劇課程，這次合作不只讓學生邁向國際，取得美國高中學歷後，對申請全球百大名校或未來發展都有很多優勢。

建台高中近期也將舉行說明會，已有120位學生報名。有家長說，小孩對語言學習很有興趣，但想要出國留學動輒百萬，參與計畫可以拿到雙文憑，還有政府補助學費，是非常難得的機會，因此會想讓孩子試試看。