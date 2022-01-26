以南投九族文化村為例，根據預測八重櫻在1月31日將會達到5％，2月10日則能開到50％，最佳賞花期則是2月16日，精準的預判讓民眾可以提前依據數據，來做更精準的出遊安排。（九族提供／吳建輝南投傳真）

中央氣象局日月潭氣象站主任張永政表示，氣象局與農試所以九族文化村的八重櫻、阿里山的染井吉野櫻進行花況與氣象條件交叉監測，目前已經投入第五年試驗。（九族提供／吳建輝南投傳真）

九族文化村表示，園區內有超過5000棵的櫻花，品種包括農試所監測的八重櫻、台灣山櫻花、枝垂櫻等共有6種，其中八重櫻占全部數量的7成。（九族提供／吳建輝南投傳真）

中央氣象局與農業試驗所跨領域合作，建置農業氣象觀測網監測系統，民眾只要點點手指就能查閱即時的氣象與花況監測數據，以南投九族文化村為例，八重櫻在1月31日將會達到5％，2月10日則能開到50％，最佳賞花期則是2月16日，精準的預判讓民眾可以提前依據數據，來做更精準的出遊安排。

中央氣象局日月潭氣象站主任張永政表示，氣象局與農試所以九族文化村的八重櫻、阿里山的染井吉野櫻進行花況與氣象條件交叉監測，目前已經投入第五年試驗，去年首度將監測模組應用成果公布，今年首度將櫻花開花的預報透過網站的建置，提供民眾查詢。

張永政說，八重櫻從9月落葉之後進入休眠，從元旦以來日月潭接連幾波的低溫寒流，有助於櫻花打破休眠，而農試所也根據氣象局提供的氣象資料來觀察變化，透過逐時觀測與機器學習進行大數據分析，推算出櫻花從打破休眠後經過38天到達開花率80％的均值，來得到櫻花開花的預測。

九族文化村表示，園區內有超過5000棵的櫻花，品種包括農試所監測的八重櫻、台灣山櫻花、枝垂櫻等共有6種，其中八重櫻占全部數量的7成，因此才選擇以此作為觀測重點，雖然今年花況預測與農試所前4年所監測的平均值都早了10天左右，但與文化村自身觀察紀錄來說，今年的開花期算是符合平均值。

九族說，九族櫻花種類多，從1月一直到3月初都會有不同的櫻花可賞，從台灣山櫻花與枝垂櫻花期開始，接下來換吉野櫻與台灣雪櫻後，2月開始八重櫻盛開，尾聲時還有粉紅色富士櫻，因此如同農試所與氣象局推測的2月中下旬會是最佳賞花期，歡迎所有遊客趁著春節假期，到九族來賞櫻花，迎新春。