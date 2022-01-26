61歲男星趙文瑄年輕時曾在華航擔任地勤空少8年，後來意外試鏡演出李安電影《喜宴》一炮而紅，之後他又接演《飲食男女》、《宋家皇朝》，近年則將重心放到大陸工作。近日他在微博發文，透露因為疫情影響決定在異鄉就地過年，收到朋友的伴手禮相當窩心，而照片中可見趙文瑄頂著個大光頭，鬍鬚斑白，頗有慈祥老爺爺的樣貌。

趙文瑄個性幽默，過去因拍攝李安電影闖出一片天，近年則轉往大陸拍電視劇及電影，知名作品有《羋月傳》、《大唐玄奘》，2016年他大尺度曬出自己穿螢光色內褲的照片，後來更索性曬出裸照，重點部位只用P圖效果遮掉，讓網友嚇傻，趙文瑄則自嘲：「你叔現在身敗名裂了！」2019年他看到有媒體酸他發福，他則親上火線回應：「蜀黍（叔叔）是真的胖了，而且，蜀黍（叔叔）的右臉本來就比較堆積，再加上......反正各種因素疊加，造就了蜀黍（叔叔）有生以來最慘烈的顏禍現場！」

趙文瑄過去是空少出身。（圖／中時資料照片）

趙文瑄接著說當年演出《大明宮詞》時，178公分身高搭上70公斤，是最標準的體重，如今體重約有95公斤，主因是最近進入增肌期，「每天吃五頓增肌餐，隔日泡一次健身房，吃比薩一定配可樂，擼鐵每回至少2小時~~至於哪些鍛煉成肌肉，那些化作了脂肪，管他的呢，只要能把體重飆上去就很興奮！」，更強調：「說句不怕把你們氣死的話~~蜀黍的體質，增重很費勁，可把肉肉減下去.....哈哈哈哈易如反掌！」

趙文瑄2015年曾回台跟歸亞蕾合影。（圖／中時資料照片）

近日，趙文瑄曬出自拍照，表示今年決定留在異鄉原地過年，收到朋友的文創伴手禮覺得暖心，「還沒拆封，我就在想，『甬味』代表什麼呢？既然來自我大寧波，還會是什麼？肯定都是小海鮮！已經有好多朋友爭相邀請我和他們一塊過年了」，而照片中他氣色紅潤，鬍鬚斑白，看來精神奕奕，雖蒼老了不少，但看似身體健康相當不錯。