歷經近2個月籌備，國民黨駐美代表處位址已選定，國民黨今天舉行記者會， 公布黨主席朱立倫親自核定的匾額，現場也展示過去國親聯合駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，彰顯藍營對美工作的傳承。（趙婉淳攝）

歷經近2個月籌備，國民黨駐美代表處位址已選定，國民黨今天舉行記者會，公布黨主席朱立倫親自核定的匾額，現場也展示過去國親聯合駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，彰顯藍營對美工作的傳承。至於朱立倫訪美規劃，文傳會主委凌濤表示，將視疫情發展、邊境管制情形作後續安排。

朱立倫上任後，重視國民黨對美溝通的重建工作，去年11月30日派國民黨國際部副主任黃裕鈞赴美展開籌設工作，歷經1個半月，籌備團隊已於今年1月16日進駐位於華府中心的賓夕法尼亞大道的辦公室，等待朱立倫訪美揭牌。

國民黨今天舉行記者會，公布駐美代表處匾額，國際部主任黃介正表示，中華民國駐外單位的牌匾都是在台灣製作，由專人專送到駐地正式掛牌，國民黨駐美代表處匾額是經由朱立倫與黨中央正式核定授權製作，將專送到美國，由朱立倫訪美時正式揭牌。

記者會上，也公布當年國親聯合駐美代表處的黨旗與國旗，文傳會主委凌濤表示，國民黨找回2004年至2008年在華府國親聯盟駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，不僅傳承當年藍營成功的對美工作，也代表務實外交政策將重回華府，此外，國民黨堅持深化對美關係，目前正在建構全新英文官網，近期即可上線，服務更多外媒朋友。

至於朱立倫訪美時程，凌濤說，因全球疫情蔓延，會視疫情發展、邊境管制情形作後續安排，年後有相關進度會跟大家隨時更新。

媒體詢問，若有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安欲訪美，黨中央是否提供協助？黃介正說，只要是國民黨從政同志，若有需要，國際部義不容辭，絕對會盡最大努力提供協助與安排，這也是設立駐美代表處能發揮的功能之一。

談到駐美代表處人力編制，黃介正說，除了黨主席外，包含副主席、祕書長等黨務高層，以及主席指定的特使，未來都會到美國以及所有相關重要國家或組織進行訪問；駐美代表處的正式編制，會在主席出訪前對外報告。