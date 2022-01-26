太暖了！一名媽媽在網路上分享兒子的貼心舉動，日前帶兒子逛全聯拿了幾包褲型衛生棉，接著快結帳時兒子說「等我一下」，就跑去拿自己最愛吃的巧克力餅乾放進購物籃，結果回家後卻不吃，留2包送給媽媽，想減輕她經期的腹痛，超暖舉動讓這名媽媽感動到快流淚，「天哪，好sweet！從小那麼會撩」。

這名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》發文，日前接兒子下課後去全聯採買，經過衛生棉的走道時放了幾包褲型衛生棉到籃子中，被兒子看到默默記下，接著結帳的路上經過零食區，兒子喊等一下，去拿了幾包他最愛巧克力餅乾，原PO以為是兒子想吃，沒多想就一起結帳。

回到家後，原PO看見兒子留了2包巧克力餅乾在桌上，問他怎麼沒收好？這時兒子用小大人的口吻回答，「你只要拿了那個內褲就都會肚子痛，上次爸爸說吃巧克力才會好，所以那個巧克力是給你吃的」。

聽到兒子這番話，原PO感動不已，心想「天哪，好sweet！」原來這些小細節兒子都看在眼裡，但也好奇兒子是跟誰學的，「從小就那麼會撩，想想如果孩子的爸也那麼貼心就好了」。

對此，網友紛紛留言：「貼心的孩子」、「別人的小孩就是不會讓人失望」、「從小就這麼暖，以後老婆有福了」，還有人說，「是跟爸爸學的啊」、「爸爸有講過巧克力的事孩子才會記得的」。