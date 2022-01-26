陸對台工作會議強調反獨促融 國台辦：密切關注分裂勢力、露頭就打

大陸25日舉行「2022年對台工作會議」，大陸全國政協主席汪洋提到「反獨」時強調，「做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備」，台灣輿論嗅到其中的煙硝味。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）在例行記者會中表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，是導致兩岸關係緊張動蕩的根源，新的一年，大陸將密切關注「台獨」分裂勢力及其分裂活動，露頭就打。

本報記者提問，大陸全國政協主席汪洋在「2022年對台工作會議」中提到，「要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備」，台灣輿論嗅到其中的煙硝味，感覺兩岸距離兵戎相見似乎只有一步之遙。

朱鳳蓮反問，「硝煙味」從何而來？她說，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，這是威脅台海和平穩定，導致兩岸關係緊張動蕩的根源，也是嚴重損害台灣同胞利益福祉的禍害。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞要共享和平、共護和平、共謀和平。針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，大陸必須採取一切必要行動，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞共同利益。

本報記者提問，此外，汪洋還提到「要發揚鬥爭精神，堅決遏制『台獨』挑釁和外部勢力干涉，築牢反『獨』促統強大陣線」，在反「獨」方面，大陸除了之前制訂第一批「台獨頑固分子名單」外，還會有哪些舉措？

朱鳳蓮表示，新的一年，大陸當局將密切關注「台獨」分裂勢力及其分裂活動，露頭就打。

本報記者提問，除了反獨之外，汪洋也提到促融與促統。大陸對台的促融與促統工作，有沒有先後順序之分？因為各界看到香港的例子，統一在促融之前，結果香港社會出現各種風波，借鏡香港經驗，大陸在對台工作上，會有不同的做法嗎？會不會先促融，再促統？

朱鳳蓮對此表示，2022年對台工作的落腳點都是在扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程上。