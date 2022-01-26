自從新冠肺炎疫情爆發以來，全球金融市場波動度屢屢創高，特別是衍生性商品行情瞬息萬變，投資人更需嚴守交易紀律。凱基期貨為國內期貨商領導品牌，為幫助投資人更輕鬆達成個人投資目標，推出兩款智慧下單工具「STP停損單、STL停損限價單」，讓客戶有效管理風險，即時控制損失鎖住獲利，增加投資效益。

停損、停利是成功投資人維持穩健資金及風險管理的重要交易觀念，凱基期貨表示，客戶現在可透過STP單、STL單等智慧下單工具，輕鬆停損、停利駕馭市場波動，並養成有紀律的交易習慣。STP單是低賣高買掛單，觸價後市價委託，一旦行情逆轉時可以立即控制，減低損失；而STL單則是低賣高買掛單，觸價後以限價單委託，保住已賺取的利潤，兩者均有管理風險的效果。

凱基期貨指出，智慧下單工具具備三大優點，首先，幫助投資人不錯過任何該出場的時機，當價格往不利方向發展，觸及停損單就會即刻平掉部位，降低被人性情緒干擾操作；其次，當手上有部位但又沒時間看盤的時候，使用STP單就不用擔心自己會錯過較大的行情波動，觸發設定價格即自動會丟出限價保住潛在獲利，讓投資人免盯盤無痛交易；最後則是幫助投資人更客觀的看待自己的整體帳面部位，養成交易紀律的好習慣。

凱基期貨推動數位躍升及顧客導向策略，透過不斷優化交易平台，致力提供客戶流暢的交易工具。為幫助投資人以更智能的方式投資，春節期間推出「攏贏虎笑」智慧下單抽好禮活動，於1月26日至2月8日間交易海外期貨及選擇權商品，以STP或STL條件委託成功即可抽Airpods III；每交易10口活動商品，再抽Apple Watch Series VII等獎項。

此外，完成任務再加碼送好禮，累積交易滿1000口即贈送Apple Watch Series VII；期間內交易口數為前十名且達2000口以上，獎品更升級為iPhone 13 Pro 256G，活動詳情可逕洽凱基期貨官網 https://www.kgif.com.tw。