為迎接新年到來，『PABLO』宣布推出新春福袋，1/27起凡於指定門市以800元購買「PABLO迷你任選六入禮盒+達克瓦茲乙盒，即可獲得紅包抽獎機會，有機會獲得金牌起司塔、草莓大福起司塔、經典原味起司塔、PABLO迷你起司塔經典原味6入、達克瓦茲禮盒，以及PABLO文青帆布袋等超豐盛獎項，立即買立即抽，獎品可當場兌換。福袋活動限定門市:台北信義新光A8、台中中港新光、高雄漢神巨蛋、高雄SKM PARK，每店福袋限量30組，送完為止。

搶年節自食與送禮商機，1/27起「PABLO」一口氣推出5款新品與重磅回歸商品，包括有「草莓大福起司塔」、「抹茶起司塔」、「PABLO迷你-焦糖綜合堅果」，「PABLO迷你-桔利巧克力」、「PABLO迷你-巧克力巴斯克起司蛋糕」。「PABLO」並推出「集點享折抵」集點卡活動，凡消費每滿100元即可蓋店章集一點，第一階累積10點折抵100元，第二階累積20點可折抵210元商品，可跨店集點、及折抵。

「PABLO「草莓大福起司塔」售價588元，「抹茶起司塔」418元、「PABLO迷你-焦糖綜合堅果」90元、「PABLO迷你-桔利巧克力」90元，「PABLO迷你-巧克力巴斯克起司蛋糕」95元。