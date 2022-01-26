苗栗車禍事故 男騎士連人帶車衝進排水溝 「面朝下」無生命跡象 11:482022/01/26 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭男不知何故連人帶車摔進排水溝。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局26日早上9點多，接獲民眾報案，指苑裡鎮福田裡福田七路有男子連人帶車，摔進農用道路旁的大排水溝，警消人員到場時，男子已無生命跡象，目前仍調查事故原因。 警消人員到場時，鄭男已經無生命跡象。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） 附近居民表示，早上因為有人要巡田，路過時發現男子面部朝下，倒臥在排水溝當中，一旁還有一輛機車也在水溝裡，嚇得趕緊報案。 根據警方調查，該名男子姓鄭、41年次，目前還無法確定鄭男發生車禍時間，其相關身分背景，也仍持續確認當中。 男居檢失聯猝死救護車拖1.5小時才到 家屬批「官僚殺人」擬告高雄市府 桃園車禍男子送醫確診 處理事故4員警採檢皆為陰性 #連人帶車 #排水溝 #無生命跡象 #男子 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲檢嚴懲酒駕 男子酒駕未肇事仍遭羈押將在看守所過年 18:462022/01/24 社會 桃園男車禍確診 處理警消採檢陰性 04:102022/01/18 地方新聞 醉男飆速撞機車 前區長媳婦慘死 04:102022/01/18 社會新聞 花萬元毒品竟是冰糖佯充 怒找賣方談判將人車撞落水池 15:142022/01/24 社會 護理師爬山遇惡舅甥大盜 遭「脫光綁樹幹」洗劫二審重判 07:562022/01/18 社會 獨居男子左胸插針筒陳屍床上 不排除吸毒致死 18:282022/01/16 社會 正妹控遭拖入公廁性侵 男認「她邀請的」曝2人對話逆轉 16:292022/01/16 社會 台南女藝術家遭酒駕撞飛亡 兒心痛：下輩子再做妳兒子 09:002022/01/18 社會 台鐵台中烏日事故 男子遭自強號撞擊身亡 03:272022/01/17 社會 假戰地女醫 詐高學歷老董1700萬 04:102022/01/16 地方新聞 又一起新冠不舉後遺症 伊朗男子染疫後勃起疼痛 23:302022/01/19 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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