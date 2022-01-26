苗栗縣消防局26日早上9點多，接獲民眾報案，指苑裡鎮福田裡福田七路有男子連人帶車，摔進農用道路旁的大排水溝，警消人員到場時，男子已無生命跡象，目前仍調查事故原因。

警消人員到場時，鄭男已經無生命跡象。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

附近居民表示，早上因為有人要巡田，路過時發現男子面部朝下，倒臥在排水溝當中，一旁還有一輛機車也在水溝裡，嚇得趕緊報案。

根據警方調查，該名男子姓鄭、41年次，目前還無法確定鄭男發生車禍時間，其相關身分背景，也仍持續確認當中。