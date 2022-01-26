樂多多集團加速展店規劃，旗下9大品牌去年8月迄今已開出30家新門店，最新的門店肉多多火鍋-高雄義大店27日進駐義大世界購物廣場，看好百貨商場的人潮與消費能力，接下來的展店規劃，也將朝街邊店與百貨店雙管齊下的模式，為亟待復甦的餐飲業注入更多生機與活力。

受疫情影響，不少餐飲業者選擇蟄伏、休業，三級警戒期間，集團旗下的肉多多火鍋反而積極推動外帶買一送一、肉量炸裂等行銷活動，帶動商機，不但在網路上維持高度聲量，推出新菜單爆炒系列湯頭之後，回頭客超過8成，光近四個月集團APP會員就超過30萬人。

疫情趨緩，樂多多集團再次啟動原訂去年五月的展店計畫，樂多多集團董事長林少鈞表示，疫情期間民眾無法出國，讓國旅市場較以往更加蓬勃，因此很看好有飯店、遊樂園等一條龍接軌串連的義大世界購物廣場，接下來不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。

肉多多火鍋-高雄義大店開幕的最大亮點，是特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發推出台式風味的「龍王麻辣湯」。以獨門秘方辣肉醬，結合燈籠椒、子彈椒、月桂葉、甘草等辛香料食材，經由爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，搭配由豬雞骨熬製的白湯，更提升湯底的厚度與香醇。