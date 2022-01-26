美國科技股持續重挫，台股開低持續探底，最低17633點，但隨著聯發科(2454)等IC設計股止跌，台積電(2330)趺幅收斂，加上傳產的貨櫃三雄長榮(2603)等強勢反彈，台股盤中翻紅，最高漲75點至17776點，距低點拉升了143點，顯示多頭力拚今日台股牛年封關日收紅。

受到地緣政治緊張情勢升高，以及投資人不安地等待美國聯邦準備理事會（Fed）兩天貨幣政策會議結果，美股25日震盪收低。道瓊工業指數下跌66.77點或0.19%，以34297.73點作收。標準普爾指數下滑53.68點或1.22%，收在4356.45點。科技股持續重挫。那斯達克指數重挫315.83點或2.28%，收13539.30點。

美股費城半導體指數大跌129.10點或3.71%，收3350.85點。台積電ADR續挫2.76%，聯電(2303)法說會後，聯電ADR重跌7.15%。台積電、聯電今早股價均走跌，持續壓抑台股。

不過，台股隨著亞股出現抗跌力道，聯發科在法說前，今早股價多在平盤以上；法說釋出利多的旺宏(2337)引領記憶體股全數上揚。台積電盤中一度回到平盤，加上友達(2409)止跌，以及傳產的長榮等貨櫃三雄開高穩揚，為多頭注入強心針。

今日為台股牛年封關日，台股今早力守17700點關卡，全天可望拉小紅棒，但目前技術面不佳，接著休市長達逾十天，至2月7日為台股牛年開紅盤，美股以及國際政經情勢將牽動台股牛年開紅盤之表現。

回顧周二，台股續挫，三大法人合計賣超528.74億元，其中，外資賣超473.45億元，為史上第八大賣超金額，賣超標的之冠為台積電，其次是聯電。美股於台股農曆年休市期間表現，以及外資是否重買台積電，都是攸關後市之關鍵。