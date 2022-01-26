在農曆春節前夕，中共解放軍軍機連續2天繞島飛行，台北市有議員據此提出要凍結今年上海-台北雙城論壇的預算，甚至要求停辦。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）在例行記者會中強調，要區分「台獨」分裂勢力和台灣民眾是不同的，如果「台獨」挑釁不停、不減，解放軍的演訓活動是只會多、不會少。

針對解放軍軍機繞島飛行，朱鳳蓮表示，首先要強調的是，「台獨」分裂勢力和台灣民眾是不同的。「台獨」分裂勢力及其活動，目的是要把台灣從中國分裂出去，危害到國家主權和領土完整。解放軍採取演訓活動就是為了反對「台獨」，為了捍衛國家主權和領土完整。如果「台獨」挑釁不停、不減，解放軍的演訓活動是只會多、不會少。

朱鳳蓮表示，另一方面，她剛才說，台灣民眾和「台獨」勢力不同，大陸要為台灣民眾做的是什麼？就包括上海-台北雙城論壇等交流活動。實際上，加強兩岸交流合作是兩岸同胞的共同願望，也符合兩岸同胞利益福祉。

朱鳳蓮表示，這麼多年來，上海和台北兩個城市通過城市論壇深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各領域合作，已簽訂39個合作備忘錄，給兩個城市的居民帶來很多實實在在的好處。對於這樣的好事情，大家要珍惜、要維護，而不是設置障礙。