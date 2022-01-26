民進黨立院黨團總召柯建銘今日受訪表示，日本福島食品的開放，絕對要尊重總統及國安團隊，即便是立院總召，也不會問，也沒資格問，但這個問題遲早要面對。

柯建銘指出，福島食品開放，這是國安問題，國民黨不要一直抓這個議題來炒作，但這問題遲早要面對，全世界現在只剩台灣跟中國沒有開放，現在台灣在談加入CPTPP，若中國比台灣早開放，此事將非常嚴重。

柯建銘說，現在大家不要心裡有鬼，要坦然面對這個問題，並尊重總統的決策，而重要的是配套措施，像是科學證據、嚴格管理，這比較重要，否則為了總預算來炒這個問題，一點意義都沒有。

而蔡政府明天是否會宣布開放日本福島食品？柯建銘再次重申，尊重總統及行政團隊，這不是明天、後天開放的問題，猜測哪一天，一點意義都沒有，這個問題可以不面對嘛？都要共同面對。

柯建銘表示，再說一次，何時處理，就尊重總統與國家團隊，這不是總召可以問，總召也沒資格問，若這個可以問，那以後所有國安會議內容，總召都可以問嗎？不可能嘛，國民黨就在立院好好監督就好。