新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，賴清德前往宏都拉斯「鞏固搖搖欲墜的聯盟」。

我國副總統賴清德27日將出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，對於賴清德會否在停留宏國期間與同樣前往參與的美國副總統賀錦麗會面？美國之音今（26）日引述白宮資深官員指出，賀錦麗沒有計畫在拜訪宏都拉斯期間與賴清德會面。

我國友邦宏都拉斯即將在27日舉行新任總統卡蕬楚的就職典禮，副總統賴清德率團代表出席，並且已經在美國當地時間25日抵達洛杉磯，預計停留24小時後，26日動身前往宏都拉斯。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也將代表美國出席卡蕬楚的就職典禮，外界關注賴清德有沒有可能在停留宏國期間與賀錦麗會面，美國之音報導，白宮資深外交官員回應，賀錦麗「沒有計畫在訪問宏都拉斯期間與台灣副總統會面」。

另據路透社報導，美國官員暗示，停留宏都拉斯期間，賀錦麗與賴清德之間將不會有正式會面。

路透社指出，任何這類的會面都將激怒北京。儘管美國與台灣沒有正式外交關係，不過美國仍是台灣最重要的國際支持者及武器供應者，導致華府與北京之間的緊張升溫。

外交部發言人歐江安昨（25）日表示，賴清德27日參加完宏都拉斯新總統卡蕬楚的就職典禮後，返程預定28日在舊金山停留一晚，全團預計30日返回台灣。

歐江安也提到，美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）日前聯名致函賀錦麗，呼籲在宏國期間公開與賴清德會面，對此，外交部相信屆時賴清德將與宏國新政府及各國出席代表自然互動，同時外交部也會持續溝通，進行適當安排，拓展台灣與友好國家的互動與往來。

針對賴清德過境美國，美國國務院表示，賴清德將與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）會面。

賴清德本人則表示，此行的目的是要向全世界展現台灣是可信賴的朋友，並且有能力協助國際社會。

卡蕬楚去（2021）年在競選期間表示，如果當選，將轉而承認北京，終止與台灣的邦交關係。不過她勝選後幕僚又改口表示，將考量美國的態度，以及考量宏都拉斯與美國的雙邊關係後再做決定。

後續，美國副總統辦公室發布聲明，指出賀錦麗與卡蕬楚通過電話，商討促進兩國之間的經濟成長、對抗貪腐、解決移民等問題。

美國西半球事務局助理國務卿尼可拉斯（Brian Nichols）指出，不論誰當選，美國都希望宏都拉斯與台灣保持外交關係。