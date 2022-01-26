首批輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid有望在過年前抵台。（示意圖／Shutterstock）

新冠肺炎抗病毒藥物陸續問世，我國已向默克藥廠洽購5000份「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），以及向輝瑞公司洽購2萬份Paxlovid，皆已通過緊急使用授權（EUA），近期將陸續抵台。藥師分析，這兩款藥物皆適用於Omicron的輕中症狀感染者，目前皆無安全性疑慮，前者每天需服用8顆膠囊、後者每天需服用6顆錠劑。

首批默克藥廠口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已於本周抵台，可供國內高風險的輕症患者使用，以預防重症發生。

台大新竹分院藥師廖翎均說明，Molnupiravir為膠囊狀，僅適用於成人，早晚各吃4顆，療程為5天；須注意不適用於懷孕10周內女性，如有生育計畫的成人應注意於完成療程後3個月內避孕，哺乳者需注意在治療完成後4天再重新開始哺餵。

而首批輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid預計在春節前抵台。廖翎均說明，該藥物成分包括一款用於攻擊新冠病毒的蛋白酶（Nirmatrelvir）和一款抗HIV病毒藥物（Ritonavir），後者的作用在於加強前者的效果。

廖翎均指出，Paxlovid可用於成人以及12歲以上且體重大於40公斤的青少年；每次需服用3錠，早晚各一次，療程為5天。由於該藥物中的Ritonavir增強劑，與多種藥物可能發生交互作用，使用前須考量目前所有慢性病用藥與保健食品，並經完整評估。

根據輝瑞近期釋出的臨床試驗結果，針對高風險患者，可降低88％的住院及死亡風險；但針對一般風險的患者，服藥後並沒有達到預期的「4天內症狀緩解」效果，但仍可降低7成的住院或死亡風險，病毒量降10倍。

廖翎均指出，目前這兩款藥物都沒有安全性疑慮，如臨床上經醫師診斷建議使用，可安心服藥；不過資料有限，兩款藥物通過EUA後，仍需持續監測。