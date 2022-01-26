為吸引外國專業人員來臺工作，目前已開放外國專業人員的成年子女可以依「外國專業人才延攬及僱用法」規定申請個人的工作許可。為提供多元及便捷的申辦管道，勞動部今年1月起已提供網路線上申辦功能，外國專業人員的成年子女可以透過「外國專業人員工作許可申辦網」全年無休24小時的線上送件、繳費、通知及查詢等服務，免出門即可申辦工作許可。

依現行「外國專業人才延攬及僱用法」規定，外國專業人才、外國特定專業人才及外國高級專業人才經內政部移民署許可永久居留或歸化我國籍後，其成年子女只要符合內政部移民署所規定在臺居住要件，就可以不經雇主申請，直接向勞動部申請工作許可，在我國從事工作。

勞動部說明，外國專業人員的成年子女如要透過網路線上申辦工作許可，只需要於「外國專業人員工作許可申辦網」填妥姓名、國籍和護照等相關基本資料，就能先申請帳號，之後再上傳應備文件及繳交審查費後即可完成工作許可申辦手續，而且透過網路線上申辦工作許可不受政府機關上下班時間才能收件的限制，能有效縮減申辦所需花費的時間及郵寄文件往返時間，並可利用「申辦進度查詢」功能即時掌握申請案件審查進度，快速又方便！

勞動部表示，民眾若想更進一步了解外國專業人員成年子女申辦工作許可的相關資格規定、所需要檢附的文件或如何透過網路線上申辦，可直接撥打諮詢專線（02）8995-6000，將由專人提供服務及協助，或可上「外國人在臺工作服務網」（網址：https://ezworktaiwan.wda.gov.tw）查詢。