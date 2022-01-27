三星今天預告，將在台灣時間2月9日晚間11時推出旗艦機S系列新機，市場傳出，新機主打色為紫紅色，將有S22、S22+和S22 Ultra三款新機，其中Ultra可能會配置觸控筆。

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文日前發文預告，將在2022年2月的Unpacked發表會上，推出新一代Galaxy S系列，強調將幫助用戶拍出前所未有的清晰明亮影像，且將幫助三星再次重塑手機未來。

三星官網今天也正式公布，將在台灣時間2月9日晚間11時舉行Galaxy Unpacked線上發表會，預告推出新機Galaxy S22，由於官網動畫的S與22字樣為紫紅色，市場推測，這將是新機款的主打新色。

市場消息傳出，新一代S22系列將有Galaxy S22、S22+和S22 Ultra共3款機款；S22和S22+螢幕分別為6.1吋、6.55吋，背面有3鏡頭，搭載5000萬畫素主鏡頭、超廣角鏡頭和長焦鏡頭。

Galaxy S22 Ultra外觀則與Note系列相似，四邊較方正，背後可能會配置4顆鏡頭，分別是1.08億畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、1000萬畫素長焦鏡頭跟1000萬畫素的潛望式鏡頭，側面放置也將有S Pen觸控筆收納槽。

由於三星去年並未推出Note系列，這款Galaxy S22 Ultra新機頗有向Note系列致敬的意味。（編輯：康世人）