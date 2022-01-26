PTT表特版以發掘平凡生活中隱藏的「精彩」聞名，該版網友評價中肯，能登上版面的男女，必定是極品人物，最近就有網友找到一名正妹「Tingyau」，光日常生活照就相當火辣，身材超有料，但眾網友看了卻紛紛歪樓，直呼正妹跟男神坤達長好像，還說她是「高配版學姊(黃瀞瑩)」。

被網友搜尋到的寶藏女孩「Tingyau」，生活中的各種照片登上了PTT表特版，女孩一張小臉上有著深邃的輪廓與一雙大眼睛，雖然身形嬌小，但卻有著很好的比例，加上鍛鍊有加的緊實線條，觀察「Tingyau」平時的po文，可以發現她經常健身、爬山、潛水等，到海邊也不吝穿上比基尼展現傲人好身材，渾身散發健美性感魅力。

「Tingyau」的生活照驚艷眾人，直讚她人正、身材又好，雖然不是當今流行的韓系白皙妹子，但受到陽光輕撫的膚色與穠纖合度的身體線條，都看得出是個戶外型女孩，渾身散發自然美，但她其中一張戴墨鏡的照片，卻被某網友說神似坤達，留言因此開始歪樓，「坤達好正」、「第一印象就是坤達」、「那個說坤達的你出來！害我回不去」、「坤達終於贏柯佳嬿了」。

表特版正妹「Tingyau」也被說神似「學姊」黃瀞瑩(左)。(取材自中時資料照片、u_tingya IG)

而「Tingyau」還不只撞臉坤達，因為她蓄著耳下短髮，又有著大眼睛跟瓜子臉，被網友說看著還挺像曾擔任北市副發言人、現為副市長黃珊珊幕僚的「學姊」黃瀞瑩，激喊「高配頂級版學姐」、「原以為是學姊，後來想想他不可能那麼有料」。