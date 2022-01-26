高公局長趙興華簡報解說春節各項交通政策。（戴上容攝）

春節連假將至，高公局今年考量春節九成以上皆為返鄉車流，因此初二前取消實施高乘載管制，預計尖峰初三國道雙向將達140百萬車公里。行政院長蘇貞昌26日前往高速公路局北區交通控制中心視察，他也呼籲民眾，政府提供資訊，希望民眾自行根據資料，避開尖峰時段。

蘇貞昌26日前往泰山區高公局交控中心視察、致贈加菜金。他指出，春節交通分為「空間、管理及應變」3面向，空間部分，在行政院支持下，數個路段都已提前改善完成，空間越大交通就會越順暢，後續還要請交通部加強管理維護。

蘇貞昌說，管理部分政府提供的各項資訊很重要，以前政府都是保證順暢不塞車，現在是要提供正確的資訊給民眾，讓民眾自行選擇，「最塞的時間上路，就有最塞的狀況」，今年決定小年夜就提前放假，讓民眾返鄉多一點彈性，並訂定補班日。

蘇貞昌表示，在應變方面特別交代警政署做好號誌管理、資訊提供、現場指揮到事故排除，警察人員的安全也要保護，防疫應變也很重要，務必落實重點場所清消，一有破口就會造成各單位很大負擔。

交通部長王國材說，趕在春節前，交通部已針對部分路段進行改善，包含：國道一號的桃園交流道動線改善、新建楊梅休息站、彰化員林段改善工程、國道三號增設高原交流道、國道四號潭子路段等，因應疫情也指示相關單位比照三級警戒辦理，加強國道環境清消，尤其是休息站的廁所及餐飲區。

高公局長趙興華補充，春節期間初一至初三南向建議利用下午時段出發、初三至初六北向建議利用上午時段出發，預計初三尖峰國道雙向將達140百萬車公里，將針對重點匝道尖峰封閉、離峰開放；今年考量春節9成以上皆為返鄉車流，多數車輛均可滿載，初二前取消實施高乘載管制。