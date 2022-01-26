牛年封關前夕，台股巨震，今年元月一舉配息18%的元大台灣高股息優質龍頭基金，逆勢吸引資金申購！在高股息「價跌息更高」的吸引力下，元大台灣高股息優質龍頭基金配息級別自1月來獲得超過10億元的淨申購，是近期最受追捧的台股基金之一。

元大台灣高股息優質龍頭基金是台股最大主動式基金，其月配息和年終加碼配息的機制，投資台股高股息、優質龍頭股的訴求，自成立來一直是台股基金的人氣指標。當行情震盪，市場目光轉向高息股及表現穩健的大型股，自然率先吸引關注。

今年1月元大台灣高股息優質龍頭基金月配息加上年終配息，合計年化配息率高達18.48%，讓不少投資人在春節前樂領「大紅包」，其中年終加碼配息是來自基金上漲的資本利得，帶動超高配息率，許多投資人看好今年台股表現，因此布局元大台灣高股息優質龍頭基金，期待長線投資瞄準股息及價差空間，因此推動該基金元月買氣爆棚。

至24日，元大台灣高股息優質龍頭基金的配息級別單月淨申購金額已超過10億元，若加上不配息級別，預期基金規模仍在300億元之上，可望續居台股基金龍頭地位。

另外值得一提是，在股市震盪影響下，全體台股主動基金今年以來平均負報酬7.8%，跌最重的基金甚至不到一個月就跌掉超過10%，而元大台灣高股息優質龍頭基金表現相對抗震，今年來配息、不配息級別負報酬約4.7%，排名前十分之一。

法人分析，投資人積極申購元大台灣高股息優質龍頭基金，反映部分投資人的心態從攻擊轉向守成、安心領息。應對市場風格逐步切換，由小轉大，由攻轉穩，建議布局上開始側重大型股、高息股票為主的台股基金。

表、規模百億台股主動基金今年來報酬率

資料來源： Lipper，統計至2022/1/24，採含息報酬率計算。