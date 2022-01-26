台灣部分網友不接受「灣灣」一詞 國台辦遺憾：暱稱被汙名化

近日有台灣媒體舉辦票選活動，認為大陸網友稱呼台灣民眾為「灣灣」，是「最不可接受詞彙」，具有貶義和「統戰」意味。大陸國台辦發言人朱鳳蓮澄清，這本是大陸民眾對台灣民眾的暱稱，遺憾被一部分人故意汙名化，希望兩岸民眾不要被民進黨當局、綠營網軍和特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見。

對於這家台灣媒體發起「最不可接受詞彙」的票選，朱鳳蓮直言，「居心不良，很有誤導。」

朱鳳蓮指出，兩岸民眾由於生活環境和流行文化不同，在一些習慣用語上存在差異，這是很自然的現象。比如「土豆」，大陸很多地方也叫「馬鈴薯、洋芋」，而在台灣指的是「花生」，再比如「窩心」這個詞，在大陸指受委屈、難受，在台灣指暖心、心裡很舒服。

朱鳳蓮表示，「灣灣」是很多大陸民眾對台灣民眾的暱稱，有一種萌萌的感覺，遺憾的是在台灣卻被一部分人故意汙名化了。

朱鳳蓮表示，隨著兩岸交流漸趨緊密，相信人為製造的藩籬漸被拆除，兩岸民眾越來越能讀懂對方的用語習慣，越來越瞭解不同用語背後的故事，進而一起碰撞出新的火花、新的文化內容，推動兩岸文化交流的繁榮、多元和創新。

朱鳳蓮表示，希望民間和基層的交流為兩岸關係向前發展提供更多內在動力，將一如既往為兩岸交流合作創造有利條件，鼓勵兩岸民眾擴大交流，加深理解，增進認同，一起弘揚善的力量，正義的力量。也希望兩岸民眾都要提高警惕，絕不被民進黨當局、綠營網軍和特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見。