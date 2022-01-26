國際貨幣基金（IMF）呼籲薩爾瓦多放棄將比特幣設定為法定貨幣，因為該加密貨幣對金融穩定造成很大風險。

債台高築的薩爾瓦多針對取得13億美元貸款與IMF展開為期許久的談判，而比特幣議題是兩方協商所面臨的最新阻礙。

IMF 25日（周二）提到，薩國近期採用比特幣作為法定貨幣，對於政府資源有限的小型經濟體來說，這會造成金融穩健、消費者保護和財政責任方面的風險。

IMF高層呼籲薩國當局應縮減比特幣法規的範疇，取消比特幣的法定地位。