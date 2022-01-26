在經歷25日重挫後，滬指26日早盤收報3437.98點，漲0.14％，成交額人民幣（下同）2021億元。深成指早盤收報13660.60點，跌0.17％，成交額2840億元。創業板指早盤收報2967.91點，跌0.24％，成交額1097億元。科創50指數早盤收報1268.52點，跌0.66％，成交額269億元。

另外，中證指數26日午盤收漲0.14％，嘉澳轉債漲10.89％，橫河轉債漲9.09％，聯泰轉債漲7.35％，華統轉債跌7.46％，岱勒轉債跌5.82％，星帥轉債5.72％。

路透報導指出，滬綜指25日重挫2.6％至5個月低位，單日更是創下18個月來最深跌幅。大陸兩大證券類報紙官媒：上海證券報和證券時報26日在頭版雙雙刊文，前者援引專家指出「不宜對市場下跌反應過度」，A股政策面資金面均有支撐；後者援引機構分析認為，A股風險偏好修復反彈可期。

證券日報和中國證券報也沒有缺席，其中又以證券日報的題目「挺起A股的脊樑」最為醒目；中證報則援引多家一線私募的最新解盤觀點稱，在市場情緒持續積累的背景下，A股市場出現單日調整也在情理之中，但進一步跟跌的機率不大，可望走出獨立行情。