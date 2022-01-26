26日受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件較佳，雲嘉南以南空品區位於下風處，擴散條件較差，有污染物累積情形。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區主要為「良好」等級；中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料顯示，26日受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南至高屏空品區位於下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級。

未來一週，26、27日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；28日鋒面接近及南方雲系北移，全臺降雨機率增加，空氣品質將逐漸好轉；29至31日鋒面通過後東北季風再增強並影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積。