Omicron來勢洶洶，就連雜誌編輯也跟著遭殃。昨日傳出雜誌編輯足跡出現於台北101的LV快閃店，而前一日正好是Prada信義新光三越A11期間限定店開幕，為避免感染鏈擴大，Prada已於昨日先自行閉店並清消三日，同時立即造冊上交衛生局與全體工作人員安排緊急快篩；而活動當日藝人周興哲、李沐也緊急安排檢測，所幸全員均為陰性。而更早前的1月17日該品牌亦有舉辦秋冬男裝直播秀活動，藝人林宥嘉、周興哲、ØZI、黃宣及林敬倫等人也有出席，目前均無異狀。