USB Type-C升級趨勢大致抵定，預計幾年後將呈現高速長，加上歐盟去年提案電子產品統一使用USB Type-C接口的推波助瀾，概念受惠股威鋒電子(6756)、祥碩(5269)以及創惟(6104)等已就戰鬥位置。

目前已經有兩大平台支援USB4，即蘋果的M1處理器以及英特爾的Tiger Lake，後續加上AMD Rembrandt也將支援USB4，將快速帶動USB4的滲透力。隨著指標性主控端平台支援USB4，包括Hub端、Device端規格升級往USB4。主控端方面，蘋果M1處理器、Intel 11代處理器導入原生支援USB4。Hub方面，首顆USB4終端控制IC已於去年第四季推出，各廠家預計於2022、2023年推出USB4 IC產品。

由於的蘋果Macbook Air簡化到只有Thunderbolt連接埠，Windows品牌筆電逐漸整合接口當中，輕薄系列筆電帶頭朝向簡化發展。USB Type-C一轉多的擴充裝置dongle/docking滲透率約20~25%，預期隨介面整合持續提高滲透率。

歐盟去年9月提案電子產品統一使用USB Type-C接口，包括手機、平板、相機、耳機、音響、遊戲機，若經歐洲議會和歐盟高峰會採用，則將壞有2年的轉換實行階段。

研調機構預估，接下來5年間，USB Type-C市場收入複合年增長率將達到17.2%，預估到2025年，USB Type-C全球市場規模將達到103.4億美元。

威鋒電子去年第四季已經推出USB4 Hub controller，領先消費性hub IC同業，威鋒電子今年營運動能不減，在USB 3 10G產品銷售比重持續上升，加上USB4產品逐步放量，預期帶動整體毛利率向上，營收、獲利仍有成長空間。

祥碩USB4產品在去年第四季送樣，預計最快本季發布，下半年迎來量產。祥碩2021年因最大客戶AMD供應鏈缺料，營收佔比相較2020年下滑，預計隨著AMD缺料緩解，加上新品推出，祥碩來自AMD的營收成長動能於下半年顯現，另外，出貨大陸客戶的營收也將會有高成長性。

創惟受惠於Storage打入美系客戶新產品，預期2022年營收比重將成長。創惟的Type-C應用包含hub、PD，受益於Type-C升級趨勢，營運也將受惠，再者，新產品線Redriver、Fisheye controller預期也將為創惟2022年主要成長動能之一。