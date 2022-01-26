藝人吳心緹擁有甜美臉蛋與清新的氣質，自從在汽車廣告中飾演清純女主角「小敏」後便打開知名度，去年又在體育綜藝節目《全明星運動會》第二季中賣力演出，再度獲得大批觀眾的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日先是在IG上PO出與房思瑜、粿粿（Meigo）、晏柔中（Crystal）、席惟倫合拍的辣照，又無預警的曬出「半裸濕身照」，令網友看了大噴鼻血。

吳心緹近日突然在IG上PO文，表示「前幾天說的我期待已久的好事，就是⋯登愣！我要發行寫真書了」，並透露這是她人生第一次發行寫真書，圓她小小的夢想，也希望能讓大家看到她能動、能靜，甜美中帶點性感等不同的面向，而寫真書預計在2/10號正式發行。

在公開的照片中，只見吳心緹疑似脫光上衣，濕著身體僅用浴巾遮擋重要部位，白皙又性感的美背因此被看光，不少演藝圈好友也紛紛跳出來留言「歐摸歐摸，好期待」、「買起來、「哇塞！板凳搬好等待開槍」，網友也紛紛留言「一定買，希望疫情退散辦個簽書會」、「這也是我期待很久的事情，好開心」、「歐買尬！剛剛還在想心緹要說什麼事，結果馬上滑到，太開心了」、「兩版封面不一樣 準備好預購兩版了，這個圓夢計畫太驚喜了 恭喜阿緹呀」。