電動機車大廠Gogoro驚爆發資安事件？Gogoro表示，上周五(21日)偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門立即全面啟動相關防禦、保護與查核機制，目前評估對公司與客戶相關之日常營運並無重大影響，包括電池交換網路、銷售與維修通路、客戶服務系統皆持續穩定正常運作。

Gogoro在GO粉俱樂部對此次資安事件說明表示，公司資訊部門於1月21日偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，據悉同時間亦有其他台灣廠商遭遇類似狀況。公司表示，自偵測到網路異常，資訊部門已全面啟動相關防禦、保護與查核機制，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並通報政府部門。

Gogoro指出，目前評估，此次資安事件對公司與客戶相關之日常營運並無重大影響，電池交換網路、銷售與維修通路、客戶服務系統皆持續穩定正常運作。在啟動資安相關防禦與應變作業後，受影響的部分資訊系統正陸續回復運作中，公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管理，以確保資訊系統及資料的安全性。

不過，有車主抱怨表示，「本來年前可以交車，都排好了，現在才跟我說要年後。說被駭客入侵，系統不能用，不能交車」。