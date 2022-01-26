日本福島核食解禁箭在弦上，傳出最快在農曆年前闖關。國民黨國際部主任黃介正對此表示，不認為加入CPTPP和開放日本核輻射食品進口有直接或重大關聯，也不一定跟哪國擔任CPTPP輪值主席有必然聯繫，國民黨堅定捍衛國人食安健康，絕不改變也不退縮。

民進黨黨政人士表示，福食極可能在立院完成總預算協商後開放，表明最快明天宣布，而民進黨團多名幹部也說，福食一定要速戰速決，才有利於加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

面對福島核食解禁箭在弦上，國民黨國際部主任黃介正說，中華民國要加入CPTPP，是國民黨過往與現在的政策，但不認為CPTPP的加入跟日本福輻射食品能否進口有直接或重大關聯，也不一定是哪國擔任CPTPP輪值主席有必然聯繫。

黃介正指出，加入CPTPP有兩個重要關鍵點，首先，CPTPP將對國內產業與經濟結構產生重大衝擊，所以加入前應有完善配套；其次，欲加入CPTP要跟現有會員國完成雙邊談判，各國對台灣會有不同的要求，必須要走過所有雙邊談判流程，才能被考慮是否被接納進入CPTPP。

黃介正強調，國民黨重視國民健安、食品安全的立場絕不改變，不論是核食解禁前或民進黨有任何宣布，都維持為國民食安與衛生健康把關的一貫的立場。

黃介正說，國民黨基於對中華民國整體國家利益的考量，以及對於台灣安全、貿易等共同綜合考量，一定會盡全力促進台日雙方關係的改善與加強，且會積極努力跟日本進行各階層、多管道、多層次的交流溝通。