台南市永康區一處民宅26日上午傳出火警，儘管火勢不到20分即撲滅，但仍造成51歲的馬姓婦人疑因逃生不及命喪火場，。消防人員初判起火點在1樓客廳，至於起火原因仍需進一步鑑識釐清。

今天上午10點26分左右，台南市119消防勤務指揮中心接獲報案，指永康區蔦松一街35巷一處3樓鐵皮加蓋的透天厝冒出濃煙，消防局立即調派19車、35人前往灌救，10點43分即將火勢撲滅。

事後，消防人員清理火場時，在1樓客廳發現身障的馬姓婦人已無生命跡象，全案正由警消調查中。