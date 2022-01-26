台南永康民宅大火 身障婦逃生不及命喪火窟 12:182022/01/26 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南永康民宅火警造成身障婦人喪命。（讀者提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區一處民宅26日上午傳出火警，儘管火勢不到20分即撲滅，但仍造成51歲的馬姓婦人疑因逃生不及命喪火場，。消防人員初判起火點在1樓客廳，至於起火原因仍需進一步鑑識釐清。 今天上午10點26分左右，台南市119消防勤務指揮中心接獲報案，指永康區蔦松一街35巷一處3樓鐵皮加蓋的透天厝冒出濃煙，消防局立即調派19車、35人前往灌救，10點43分即將火勢撲滅。 事後，消防人員清理火場時，在1樓客廳發現身障的馬姓婦人已無生命跡象，全案正由警消調查中。 花蓮2賞鯨船突起火 老船長損千萬 上路不到2月 嘉市電輔車租借逾4萬次 #婦人 #民宅火警 #身障 #台南 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄婦前2劑接種AZ 今打莫德納突昏倒不治 18:182022/01/25 生活 蔡英文：從障礙者角度和需求 打造更完善無障礙環境 13:372022/01/24 政治 疑電線老舊走火 八旬老夫妻喪命 04:102022/01/18 社會新聞 中市10企業捐贈百萬 贈獨老與身障者年菜 17:522022/01/20 寶島 台中8旬婦坐輪椅出門找朋友 搞錯方向迷途至車陣中 13:082022/01/24 社會 高雄死亡車禍！女騎士與客運擦撞倒地 秒消失遭輾爆頭慘死 12:082022/01/19 社會 高雄強迫症婦燒炭害長子亡 先生替求情仍遭重判 11:312022/01/20 社會 消防車趕赴火場 16歲少年無視警笛 高速攔腰撞昏迷 07:312022/01/26 社會 讓身障朋友行得更便利 賴氏家族捐贈中市府3輛復康巴士 14:062022/01/25 生活 2022誰來做老大》台東縣長 賴坤成邀劉櫂豪相擁捅刀 04:102022/01/26 焦點要聞 NBA》一眉哥狀態升級出賽存疑 明戰熱火復出有望 08:332022/01/23 體育 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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