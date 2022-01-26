立法院民主議政園區民主時刻館展示的一張台灣日據時代五圓骨董紙鈔，日前失竊，該紙鈔展示於類式投票圈票處的小空間內。（黃國峰攝）

台灣省議會已改成立法院民主議政園區，其中的議事堂，去年重新規畫又改為「民主時刻館」。（黃國峰攝）

立法院民主議政園區民主時刻館「公民參與」展間，導覽員8日開館巡視時發現一張展出的古董鈔票已不翼而飛，台中市警局霧峰分局霧峰派出所22日循線逮補新北市的1名江姓男子，江男坦承7日到場遊玩時順手摸走，警詢後依竊盜罪移送法辦，也將該古董鈔返還。

據了解該古董鈔票是由日據時代的台灣銀行所印製，面額5圓，目前在市場行情約500元，展示於類式投票圈票處的小空間內，鈔票上方還有一塊透明壓克力將它坎在一個小凹槽內，館方人員8日發現不見後，立即調閱監視錄影器，發現是一名男性遊客偷走並向警方報案。

霧峰派出所長葉利德表示，調查發現一名搭遊覽車前來的新北市63歲江姓男子涉嫌，經通知江男到案說明，江男坦承犯案，並交出該張紙鈔，他表示因為想觀賞、收藏才行竊，警詢後依竊盜罪將他移送法辦，並將該古董鈔返還立法院民主議政園區。

立法院中南部服務中心主任王俊傑表示，日據時代1935年台灣舉辦第一次選舉，但這次選舉有投票門檻，必須年繳5圓稅額，且25歲以上的成年男子才有投票權。為了強調投票具有門檻，並強化旅客的印象，因此特別在現場放置5圓骨董鈔票。

王俊傑說，該紙鈔有壓克力板保護，未來將強化防護措施，竊案發生後館內除加強巡邏、調整展示空間配置外，也定期派人檢視確保各展品安全，並製作書面紀錄，也特別感謝霧峰派出所的積極偵辦，抓到竊賊，也於25日將紙鈔返還給民主時刻館。