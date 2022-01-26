立法院民主議政園區民主時刻館「公民參與」展間，導覽員8日開館巡視時發現一張展出的古董鈔票已不翼而飛，台中市警局霧峰分局霧峰派出所22日循線逮補新北市的1名江姓男子，江男坦承7日到場遊玩時順手摸走，警詢後依竊盜罪移送法辦，也將該古董鈔返還。
據了解該古董鈔票是由日據時代的台灣銀行所印製，面額5圓，目前在市場行情約500元，展示於類式投票圈票處的小空間內，鈔票上方還有一塊透明壓克力將它坎在一個小凹槽內，館方人員8日發現不見後，立即調閱監視錄影器，發現是一名男性遊客偷走並向警方報案。
霧峰派出所長葉利德表示，調查發現一名搭遊覽車前來的新北市63歲江姓男子涉嫌，經通知江男到案說明，江男坦承犯案，並交出該張紙鈔，他表示因為想觀賞、收藏才行竊，警詢後依竊盜罪將他移送法辦，並將該古董鈔返還立法院民主議政園區。
立法院中南部服務中心主任王俊傑表示，日據時代1935年台灣舉辦第一次選舉，但這次選舉有投票門檻，必須年繳5圓稅額，且25歲以上的成年男子才有投票權。為了強調投票具有門檻，並強化旅客的印象，因此特別在現場放置5圓骨董鈔票。
王俊傑說，該紙鈔有壓克力板保護，未來將強化防護措施，竊案發生後館內除加強巡邏、調整展示空間配置外，也定期派人檢視確保各展品安全，並製作書面紀錄，也特別感謝霧峰派出所的積極偵辦，抓到竊賊，也於25日將紙鈔返還給民主時刻館。
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