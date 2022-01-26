男星胡釋安上週在體育實境節目《全明星運動會3》拿下MVP，「小豬」黃沐妍事後在直播念出網友留言：「這節目真可憐，MVP亂頒」，接著勸網友不要罵髒話：「這樣沒道德，雖然我知道他們MVP亂頒」，黃沐妍接連失言引發網熱議，面對MVP質疑，胡釋安昨（25日）則在IG發文：「大來賓一定有他選我的原因，不管你接不接受都請尊重他的決定，這也是運動教會我們的事」，同時，胡釋安的爸爸胡瓜也挺兒發聲了。

「小豬」黃沐妍日前在直播直言：「我也覺得MVP應該是我們藍隊」，並唸出網友留言：「這節目真可憐，MVP亂頒」，接著又勸網友不要罵髒話：「這樣沒道德，雖然我知道他們MVP亂頒」，黃沐妍因談MVP引發爭議，她事後則在限時動態發長文道歉：「對大來賓（王星皓）以及安安非常的不尊重。對於這點，我已經深刻反省。」、「胡釋安也因為我的不當發言，造成不必要的困擾，真的很抱歉。因為我的言論彷彿抹煞了安安的努力，這絕非我的意圖。」

不過，胡釋安經過這一戰已圈粉無數，他昨則在IG發文吐心聲，胡釋安自責沒為紅隊拿下勝利，但他毫無保留盡力了「每個人心中都有自己的MVP，而大來賓一定有他選我的原因，不管你接不接受都請尊重他的決定，這也是運動教會我們的事，謝謝他對我的肯定，給了我繼續前進的動力」。

面對胡釋安MVP風波，根據《三立新聞網》報導，胡釋安爸爸胡瓜則認為，不管輸贏，每個選手都很認真、努力，至於胡釋安被網酸拿MVP是安慰獎，對此，胡瓜則說：「《全明星》讓安安學會承受壓力，對他來說都是磨練。」同時，胡瓜還高EQ說，安慰獎也是一種獎。