台灣社區疫情多點齊發，陸續出現感染源不明個案，引發民眾恐慌。精神科醫師沈政男表示，社區感染源不明個案可將其解讀成是Omicron病毒滲漏，但沒有在社區裡造成擴大，原因在於衛生單位積極疫調，台灣一旦放棄疫調，每日新增的確診者就會成千上萬。

沈政男今（26）日於個人臉書分析，目前社區幾例不明感染源的個案，可將其解讀成Omicron病毒滲漏，但這樣的滲漏，並有沒有造成社區傳播，因為從現行社區採檢的陽性率來看，並沒有擴大跡象。另外，1月22日一下暴增82例本土，許多人擔心疫情就要失控，但24、25日又降到十幾例，疫情能夠再度穩定，關鍵在於衛生單位積極疫調，不讓病毒繼續在人群中散播。

沈政男說明，國外學者曾表示，以Omicron的傳播力，戴口罩及打疫苗對於防止病毒傳播效果有限，才會提出與病毒共存的想法，但他們都忘了防疫最佳利器，就是疫調。

沈政男提及香港學者研究，指2020年7月香港第三波疫情時發現，疫情爆發初期，造成疫調體系崩潰，使得「確診延遲」（發病後才確診）與「未匡列的確診者」大增，把採用重點篩檢的量能用在疫調上後，「延遲確診」與「未匡列的確診者」數字才開始下降，疫情獲得控制，甚至清零。當一下子出現數千確診個案無法疫調時，可以針對熱區普篩、增加集中隔離所，就會讓新增的個案數下降，此時再進行疫調，就能把零星的個案圍堵、清零。

沈政男表示，Omicron雖然傳染力高，但疫調就是防疫最佳利器，一定要把可能的傳播鏈堵住，以Omicron的傳染力，台灣一旦放棄疫調，每日新增的確診者就會成千上萬。

沈政男說，亞旭電子及高雄港群聚，也因衛生單位介入，就斷了主要傳播鏈，事實證明疫調很重要，且以目前Omicron疫情來說，台灣只有零星個案，疫情依然可以控制，沒有爆發跡象。同時他也建議各縣市可以盤點疫調量能，推算每日可承受多少新增案例，並劃出紅線，不讓病毒越雷池一步。