《英雄聯盟》（LoL）前世界冠軍電競好手劉偉建（Toyz）去年9月間爆發涉賣大麻菸案， 檢警追查，在2020年11月出資60萬元，透過楊男、賴男向方男及江男購買大麻煙彈500顆，並尋找販毒下線劉男、李男及施男等人，透過通訊軟體刊登訊息，以單價4500元至7000元不等販售牟取暴利。台中地檢署全案偵結今天依違反《毒品危害防制條例》起訴Toyz等8人，檢方並以Toyz雖為公眾人物，但犯後坦承犯行配合調查，請求法官依法酌減其刑。