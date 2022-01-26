臨近春節 朱鳳蓮三聲帶向台灣民眾拜年

下周就是農曆春節，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）在例行記者會結束時，以普通話和閩、客語兩種方言，向台灣民眾拜年，祝兩岸的鄉親大吉大利。

昨天是農曆臘月廿三，今天是農曆臘月廿四，分別是北方和南方的「小年」。朱鳳蓮在記者會上，先以普通話說，「虎年臨近，新春大吉，在此我謹代表國台辦新聞局，提前給大家拜年了。」

朱鳳蓮接著用閩南語說，「祝兩岸的鄉親大吉大利，合家團圓，歡歡喜喜過新年。」接著，朱鳳蓮再切換成客家話，「希望大家無論在哪裡過年，無論用哪種方式，都可以對家裡人說一聲：新年好，新的一年我們一起加油努力！」

此外，民進黨政府2021年通過《國家語言發展法》，從2022學年度起，將閩南語、客家話、台灣原住民民族語言等「本土語言」列入中小學生必修課。朱鳳蓮對此表示，民進黨當局蓄意將台灣民眾使用的方言、少數民族語言、普通話畫分為所謂「本土」和「外來」，包藏著他們處心積慮「去中國化」的禍心。

朱鳳蓮表示，事實上，台灣地區的閩南語、客家話都是漢語方言，是漢語在長期歷史中形成的地域性分支或變體，由福建、廣東地區先民帶到台灣地區。

朱鳳蓮表示，自己是廣東梅州的客家人，她講的客家話，台灣桃園、新竹、苗栗、屏東、高雄的客家人都聽得懂。接著她用客家話說，「所以我希望有機會去台灣，和桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，自家人講自家話。」

朱鳳蓮表示，至於少數民族語言，中國是一個多民族、多語言、多文種的國家，台灣地區的少數民族與大陸很多地方的少數民族一樣，有自己的語言，這是很正常的現象。「任何人企圖利用語言作為工具，改變深植於台灣社會的中華文化認同、中華民族認同，是不可能得逞的。」