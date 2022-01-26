相關生產商周二表示，法國在2021年的高乙醇E85燃料消費量增加33%，預計今年在汽油價格升高情形下，E85乙醇生物燃料將再攀高。該燃料主要是由糖和玉米製造。

由於全球經濟復甦以及供應鏈吃緊，原油價格上升，帶動全球燃料價格在去年飆升。

儘管同樣的開車行駛距離需要更多的生物燃料乙醇，但在法國，該乙醇汽油的價格優勢相當明顯，讓消費者轉向「彈性燃料汽車」，該車輛可以使用汽油、乙醇或兩者的混合；而彈性燃料套件也可讓一般汽車可以消耗高乙醇燃料。

E85燃料含有85%乙醇，每公升賣0.75歐元，遠低於法國使用量最多的無鉛汽油SP95-E10的每公升1.70歐元。

乙醇組織SNPAA表示，2021年新安裝彈性燃料套件的數量翻倍，達到3萬件。而法國供應E85的加油站數量去年增加了18%，達2725座，占總加油網絡的3成。

法國石油公司道爾達(Total)為E85加油站最大功臣，並預計該公司今年乙醇燃料銷售增加20%。