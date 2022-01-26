確診者去過朱記、路易莎 松山Citylink今急清消停業 12:262022/01/26 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山Citylink急清消停業。（摘自Citylink松山店臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情延燒，Citylink松山店25日深夜貼出公告，表示今日暫停營業一天。據了解，有確診者曾到松山車站旁的Citylink用餐，包括朱記餡餅粥、路易莎咖啡。 業者25日在臉書公告，Citylink松山壹號店1月26日（三）暫停營業1日，而26日到28日，2樓的朱記及3樓的路易莎暫時停業3日，不過Citylink松山貳號店仍照常營業，造成不便請見諒。 確診者去過！松山CITYLINK「朱記、路易莎」停業3天 賣場今清消 回饋偏鄉 橫山鄉公所獲善心人士捐贈公務車 #新冠肺炎 #台灣 #Citylink #松山 #確診足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「最美周芷若」周海媚修修臉失手 被酸撞臉整形網紅 11:492022/01/25 娛樂 UBA》狂抓30記進攻籃板 政大力退高師 16:342022/01/24 體育 雜誌精選》你該堅持不給糖！研究：過多的糖會破壞兒童大腦記憶 13:002022/01/24 健康 神達挺警察 贈Mio行車記錄器 04:102022/01/25 產業．科技 台南市淪陷！傳增2本土確診個案 黃偉哲下午親自說明 13:132022/01/25 生活 北巿松山幼兒園老師疑吃麵染疫 Ct值18 去過兩廳院春水堂 11:212022/01/26 生活 北市松山區幼兒園老師確診 急匡列180名師生 10:012022/01/26 生活 桃園燈會 夜光踩街喊卡 04:102022/01/25 地方新聞 高科技雙鏡頭行車記錄器贈龜山警 維護治安新利器 21:312022/01/24 社會 前海軍官校3系主任私自到他校兼課 懲戒法院記過 08:572022/01/26 社會 傳承大時代的記憶 沈春池基金會第十二度榮獲「文馨獎」金獎 17:302022/01/25 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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