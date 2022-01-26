疫情延燒，Citylink松山店25日深夜貼出公告，表示今日暫停營業一天。據了解，有確診者曾到松山車站旁的Citylink用餐，包括朱記餡餅粥、路易莎咖啡。

業者25日在臉書公告，Citylink松山壹號店1月26日（三）暫停營業1日，而26日到28日，2樓的朱記及3樓的路易莎暫時停業3日，不過Citylink松山貳號店仍照常營業，造成不便請見諒。