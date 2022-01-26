逞凶鬥狠！ 7惡煞狠砸檳榔攤 警鎖定中壢幫派分子

北市承德路7段一處檳榔攤，25日晚間9點多，遭10多名惡煞衝入店內，一手持棍棒、一手持辣椒水，攻擊店內4人，警方獲報後，已經循線追查3名負責開車的年輕人到案，後續將釐清犯案動機以及追查共犯到案。

據了解，逞凶的惡煞從中壢地區北上，10多人分別搭乘7輛轎車，抵達承德路7段一家檳榔攤，其中4、5人下車逞凶，朝51歲楊姓女老闆娘噴灑辣椒水，一旁3名男性友人試圖反擊，立即遭惡煞毆打並擊退，楊等4人遭毆、眼睛遭辣椒水的灼傷送醫，並無大礙。

警方懷疑，逞凶惡煞是中壢的幫派份子，不滿被害人叫傳播小姐沒給錢，今年1月1日在大度路、關渡派出所前砸車，當時警方逮捕孫男等10人，昨日深夜，疑似同夥二度北上尋仇，警方已鎖定特定人，積極追查主謀到案。

案發後5小時，警方在桃園一帶逮捕開車3名年輕人到案，依聚眾鬥毆、傷害與毀損等罪偵辦，但3人說法避重就輕，警方懷疑7車當中，主謀在車上操控，正循線追查當中。