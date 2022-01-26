近年全球電動車銷售大幅成長，而以電動車成本結構來看，電池為佔比最高的核心零組件，不僅毛利相對較高，需求也急速增加。今年元月共有3檔ETF新掛牌，包含國內首檔聚焦電池供應鏈的中信電池及儲能（00902）ETF，已於25掛牌上市。

證交所表示，該檔ETF追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，針對電池供應鏈主要集中的日本、韓國、中國、美國、香港等區域以及台灣掛牌的企業，篩選營收來源超過25％來自電池相關業務者，並挑選市值較大的30檔納為成分股。

該指數採自由流通市值加權，單一個股權重上限為10％，且中國及香港掛牌的股票權重合計不得逾50%，並於每年1月、4月、7月、10月進行成分股調整。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，未來隨著綠能技術的發展以及全球電動車滲透率的攀升，投資人應可正面看待儲能電池的長期需求展望；根據最新麻根士丹利（Morgan Stanley）全球電池團隊的研究報告，預計全球動力電池整體潛在市場有望從2020年的210億美元，成長到2030年約2400億美元，年複合成長率達28％。

證交所表示，年初以來新掛牌3檔ETF皆屬於國外成分證券ETF，由於投資組合納入的成分股包含在海外交易者，因此這類ETF無漲跌幅限制，建議投資人詳讀公開說明書，了解ETF所追蹤的指數及其投資標的涵蓋那些市場，尤其要注意國外交易時間與台股未必相同，可能會有市場資訊傳遞落差的風險。