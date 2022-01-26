男星納豆（本名：林郁智）24日驚傳因腦出血緊急送醫開刀，如今他已住院第3天，經紀人稍早回應他病況，除了再次駁斥所謂「無意識」的傳聞，也表示：「家人表示納豆恢復狀況良好，謝謝大家的關心！請大家給予休養空間！」

納豆24日驚傳腦出血停工住院，經紀人第一時間證實他在休養中，但沒多說病況，而他原本給人歡樂幽默形象，病倒消息一傳出，演藝圈好友及網友粉絲也紛紛到他臉書留言盼他平安，網友更發現他先前還開玩笑，被問到：「另一半做什麼事會讓你心跳加速？」納豆竟回：「中風」，驚奇巧合讓網友大嘆：「話別亂說」、「一定要早點好起來」。

納豆女友依依希望大家給納豆休養空間。（圖／翻攝自sherry11ee IG）

對於納豆病況，外界說法不斷，對此，經紀人恩恩一度親上火線，在納豆官方臉書發文統一回應：「首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽『再次』確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！」而納豆女友依依也低調回應：「真的非常謝謝大家的關心，請給我們一點空間休養，謝謝大家。」不願多說病情。

昨納豆傳出二度出血動引流手術，經紀人恩恩再次發聲明解釋來龍去脈，說：「一月二十四日早上納豆頭痛不適，與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高、並有出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術。」而不願公開說明都是納豆住院前的交代，「昨日納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繁，也請各位給予納豆休養的空間。疫情期間懇請各位媒體不要在醫院守候，以免造成院方及其他病患與家屬的不便」，至於二度出血並非事實。

經紀人恩恩昨也對媒體表示，希望有心人士不要再道聽塗說亂爆料了，還給納豆可以靜心修養的空間，目前他進入住院第3天，經紀人恩恩今早分享新近況指出：「恢復狀況良好」，並再次感謝粉絲及媒體、社會大眾的關心。