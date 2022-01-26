雙車視角曝光！女誤信導航逆向 撞飛重機男摔10層高慘死

台北市環東大道25日晚間近23時發生一起嚴重的死亡車禍，伍姓女子載著家人到台北遊玩，回程時誤信導航切到逆向車道行駛，經過一處彎道時，遇上對向劉姓男子騎重機迎面衝來導致正面撞上，劉男被撞飛後摔落10層樓高地面，四肢嚴重變形不治，雙方的行車影像曝光後，警方也將伍女移送法辦。

警方初步調查，伍女昨天駕車載著家人從宜蘭到台北遊玩，晚間23時許返家時，依照導航指示，從舊宗路上環東大道駛向國道5號。因她路況不熟，但經過金莊路上方時，導航突然指示左切，伍女救將車輛切至對向車道（防撞導桿缺口處）逆向行駛。

經過一處彎道時，重機迎面而來遭撞上。(翻攝自記者爆料網影片)

伍女發現逆向行駛後，卻發現無法掉頭，只好慢速逆向行駛，但從監視器畫面看出，經過一處彎道時，劉男的重機快速迎面駛來，在毫無反應時間下對撞，劉男當場遭撞飛，摔落到一旁10層樓高的平面道路。

從另一方重機視角也可看出，當時環東大道上車輛很少，視野清楚，但經過一處轉彎時，只見刺眼的車燈一閃，雙方就直接撞上。

伍女向警方表示，她從舊宗路閘道開上環東大道時，聽信導航系統指示往左邊車道逆向行駛，結果在成功路上方的彎道處先後撞上1輛自小客車，接著又撞上黃牌重型機車。

事發後舞女相當自責，自認為是誤信導航，警方確定3名駕駛都沒酒駕，舞女則遭公共危險、過失傷人致死罪移送