糖尿病已經成為現代人的文明病，其成因有很多，包含肥胖、藥物、缺乏運動或家族遺傳等，但你知道嗎？睡不好其實也可能會導致糖尿病。長春藤預防醫學健康管理醫師林凱信指出，如果長期睡眠不正常，就會讓血糖無法降低，建議平時可以培養睡眠儀式，減少血糖危機發生的機率。

林凱信醫師在臉書粉專發文，透露睡不好其實也會影響血糖，因為激素的分泌時間，通常會跟著睡眠周期作變動，所以如果長期睡眠不正常、飲食不規律，就會讓激素不知道何時是休息時間，導致血糖無法降低，一直處在高點，增加引發糖尿病的機率。

除此之外，林凱信醫師也分享了3種會讓血糖飆升的危險睡眠習慣：

1、熬夜、睡太少

熬夜、睡太少除了讓身體在該休息的時候，沒辦法得到充足的睡眠，還需要付出額外的能量。

2、午睡太長

午睡太長通常代表晚上的睡眠品質不佳，而睡眠品質不佳則會引起混亂的激素分泌。

3、開燈睡覺

人體的生理時鐘大多是按照日照來進行，所以光線不但會讓人睡不好，也會干擾人體的代謝功能。

林凱信醫師提醒，如果想要擁有好的睡眠並控制血糖，平時可以培養一些睡眠儀式，連結儀式與睡眠的關聯性，讓自己能更好地入睡，從而降低血糖危機發生的機率。