蔡英文總統（右四）22日出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」開幕典禮。（圖/總統府提供）

總統蔡英文22日出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，引發政壇熱議。國民黨台北市議員張斯綱表示，看到很多人說蔡此舉是「要搶蔣經國牌」、「引發藍營焦慮」等，但其實並非如此，他想反問「看看現在內部炸鍋的是哪一方？」這點從總統府前副秘書長姚人多、民進黨新潮流系前立委段宜康等人，群起批蔡便可知。張的言論獲大批網友贊同，有人更認為「小英失策了」。

張斯綱25日在臉書發文指出，看到蔡英文近日出席活動時，罕見地以正面態度提起了故總統蔣經國，媒體和名嘴們紛紛開始說「民進黨要搶蔣經國牌」、「引發藍營焦慮」等，但其實並不然，他想反問一句：「看看現在內部炸鍋的是哪一方？」

張斯綱質疑，民進黨長期以來對兩蔣、國民黨和中華民國的批判，甚至是抹黑、抹紅從來沒少過，怎突然肖想轉過頭來搶蔣經國牌？是因為知道台獨騙不下去了，不小心說出了心裡話，還是為了騙選票才口是心非？張強調，從段宜康和姚人多等人，都紛紛跳起來批判蔡英文價值錯亂就可知，這不過是民進黨善用的操弄族群對立，來獲取政治利益的兩面手法罷了。

此文獲得近2000個讚與超過320則留言，就連國民黨黨主席朱立倫也親自留言：「斯綱說出真相，民進黨的兩面手法終會被看穿手腳！」其他網友則紛紛表示：「小英失策了」、「她現在又在演哪一齣戲呀」、「選舉快到了，叫經國先生爸爸也無所謂，反正能勝選就好了」、「只求勝選，不擇手段，一向就是塔綠班的中心思想」、「歷史定位由人民決定從她口中說出好諷刺」。