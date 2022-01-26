台駐立陶宛代表處名稱風波 國台辦：堅決反對有損一中原則行徑

有外媒報導，立陶宛外交部長日前提議，將「台灣代表處」中文名稱改為「台灣人民代表處」，但英語和立陶宛語稱呼不變。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）在例行記者會中回應，對於任何有損一個中國原則的行徑，大陸都堅決反對，希望立陶宛有關方面拿出切實行動，糾正之前的錯誤。

除了立陶宛國內對於設立「台灣代表處」產生許多紛爭，斯洛維尼亞日前也稱呼台灣為國家，引發中國大陸抗議，中國外交部發言人趙立堅日前對此表示，「深感震驚並強烈反對」。

朱鳳蓮回應，民進黨當局為謀取政治私利，花巨款、當「凱子」，在國際上謀「獨」，不是什麼新鮮事。他們花的都是台灣老百姓的血汗錢，是不折不扣的「金錢外交」、「凱子外交」，不僅徒增笑柄，更損害台灣民眾利益福祉。

朱鳳蓮表示，堅持一個中國原則是國際關係準則和國際社會普遍共識，大陸相信，有關國家會充分認識這點，妥善處理涉台問題。

此外，副總統賴清德近日過境美國訪問中美洲友邦宏都拉斯，之後包括國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲也有意願赴美參訪。

朱鳳蓮表示，首先要強調的是，兩岸同屬一個中國，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。大陸相信兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的問題。

朱鳳蓮表示，民進黨當局借所謂「過境」美國圖謀美台官方接觸、尋機進行謀「獨」操弄，是其「倚美謀獨」的一貫伎倆。無論以什麼名目、玩什麼花招，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實。大陸堅決反對美國和台灣進行任何形式的官方往來。

朱鳳蓮強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」勢力發出錯誤信號。挺台謀「獨」只會進一步損害台海和平穩定，只會招致玩火自焚的後果。