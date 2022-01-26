台南再傳新確診 疑為善化肉圓店女員工同住家人 12:292022/01/26 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南新化年貨大街25日傳出有確診者足跡後，緊急休市進行清消作業。（市府提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市26日疑似又有本土確診個案，為昨天案18533善化肉圓店女員工的同住家人，詳細情況市府將在下午的疫情記者會中說明。 據查，50多歲的案18533活動力驚人，發病後不僅仍在肉圓店工作，還去逛新化年貨大街，導致該處昨天緊急休市清消。由於她接觸的人相當多，衛生局擔心疫情可能擴大，要求足跡重疊且有不適症狀的民眾，盡速聯絡衛生局安排篩檢。 亞東醫院再傳確診 院方說明疑病患兒子先染疫 內政部證實收到鎮瀾宮組織章程 陳宗彥籲中市府、廟方出面說明 #新冠肺炎 #台灣 #台南 #肉圓店 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工業局 辦紡織產業專案計畫說明 04:102022/01/21 投資理財 疫情節前大爆發 維持二級增管制 04:102022/01/23 財經要聞 亞東護理師確診 感染途徑仍是謎 羅一鈞：這案很困難 15:132022/01/22 生活 疫調屢發現未落實實聯制 黃偉哲：最高將開罰1萬5000元 19:292022/01/25 生活 大新板工業區都市計畫專案通盤檢討 今起公展40天 11:412022/01/24 寶島 台南市淪陷！傳增2本土確診個案 黃偉哲下午親自說明 13:132022/01/25 生活 台北市本土確診今＋1 黃珊珊證實個案「Ct值嚇人」 11:372022/01/22 生活 默克藥廠口服抗病毒藥抵台 供重症風險輕中度確診者使用 14:582022/01/24 生活 高雄港群聚新增8例 足跡又見「夢時代」 還有銀行、夜市 16:132022/01/24 生活 北市指疫調資料晚11天 桃園秀時序圖打臉：沒延誤 16:312022/01/21 生活 疫情升溫 高科大校長寫信勉勵師生 17:292022/01/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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