台南市26日疑似又有本土確診個案，為昨天案18533善化肉圓店女員工的同住家人，詳細情況市府將在下午的疫情記者會中說明。

據查，50多歲的案18533活動力驚人，發病後不僅仍在肉圓店工作，還去逛新化年貨大街，導致該處昨天緊急休市清消。由於她接觸的人相當多，衛生局擔心疫情可能擴大，要求足跡重疊且有不適症狀的民眾，盡速聯絡衛生局安排篩檢。